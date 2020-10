BEYROUTH The Avener, Bob Sinclar et Martin Solveig, entre autres, jouent aux côté de Polo & Pan dans le cadre du concert caritatif en livestream

Le 4 octobre 2020, deux mois après une explosion qui a ravagé Beyrouth, des personnes ont organisé un lâcher de ballons blancs avec les noms des victimes — Hassan Ammar/AP/SIPA

« On n’a presque pas joué en 2020, mais là, pour cette cause, on a dit oui tout de suite. » Alexandre Grynszpan, moitié du duo électro Polo & Pan, explique ainsi la présence de son groupe à l’affiche du concert Beirut, je t'aime.

Ce concert caritatif réunit, samedi soir, en livestream, The Avener, Bob Sinclar, KUNGS, Martin Solveig, Mosimann et FEDER. Et Polo & Pan donc.

« On a des amis à Beyrouth et la catastrophe qui les a touchés nous a touchés, raconte Alexandre Grynszpan. Pendant le confinement, il y a eu cette mode des concerts virtuels. Mais nous, on n’en a pas fait, on ne le sentait pas. Sans le contact humain du public, ça n’a plus aucun sens pour nous. Mais là, les fonds récoltés serviront à la reconstruction d’un hôpital pour enfants de Beyrouth. D’un seul coup, avec cette idée de don, il y a du sens, on sort de l’hédonisme pur. »

Le concert sera diffusé à partir de 21h sur les pages Facebook et YouTube de l’association Beirut je t’aime. Une page GoFundMe permettra de récolter les dons.