PATRIMOINE Edifiée entre 1874 et 1919, la basilique du Sacré-Cœur domine la butte Montmartre et est devenue un passage obligé pour les touristes visitant Paris

La basilique du Sacré-Coeur sur la butte Montmartre, mai 2020. — J.E.E/SIPA

Dix millions de touristes s’y pressent chaque année. La basilique du Sacré-Cœur est devenue une visite incontournable pour les touristes à Paris. Un siècle après sa consécration, la direction régionale des affaires culturelles d’Ile-de-France (Drac) a engagé le processus pour faire classer le Sacré-Cœur aux Monuments historiques.

Edifié entre 1874 et 1919, l’édifice religieux a connu six architectes et ne laisse pas indifférent. Certains le voient comme un des symboles de l’écrasement de la Commune, d’autres louent le monument car il incarne le besoin de rédemption de la France, et citent le message de la mosaïque du chœur. C’est aussi une œuvre architecturale de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle qui couronne la butte Montmartre et est devenue une image de Paris.

Le ministère de la Culture aura le dernier mot

A ce jour, le Sacré-Cœur ne « bénéficie d’aucune protection au titre de monuments historiques », souligne la Drac, d’où la demande de son classement. Une demande qui comprend l’extérieur et l’intérieur de la basilique mais aussi les trois escaliers et le talus qui mène au parvis de la basilique.

Un avis favorable a été rendu à l’inscription du Sacré-Cœur au titre des monuments historiques, un arrêté préfectoral doit maintenant intervenir. « Le classement au niveau le plus élevé de la protection des monuments historiques » doit être examiné par la commission nationale du patrimoine et de l’architecture d’ici juin 2021, indique la Drac Ile-de-France. C’est le ministère de la Culture qui aura le dernier mot pour ce classement.