«Kimagure Orange Road», alias «Max et Compagnie», a bercé toute une génération de téléspectateurs et téléspectatrices dans les années 1990 — Studio Pierrot / Kazé

Les nostalgiques de Youpi, l’école est finie et du Club Dorothée sont en deuil, l’auteur et dessinateur Izimu Mastumoto est décédé le 6 octobre des suites d’une longue maladie. Il avait 61 ans. Comme l’explique son site officiel, rapporté par Manga News, le mangaka souffrait depuis longtemps d’une sténose spinale. On lui doit surtout le titre Kimagure Orange Road, plus connu en France sous le titre Max et Compagnie et par son adaptation en série animée. Cette comédie romantique matinée de magie a rythmé les après-midi de toute la génération des années 1990, et imposé Madoka (Sabrina) comme un personnage culte de l’histoire de la japanime.

Le mangaka Izumi Matsumoto est décédé le 6 octobre dernier à l'âge de 61 ans. On lui doit surtout la série Kimagure Orange Road, alias Max et Compagnie, transcendée par son adaptation animée et le character design d'Akemi Takada 💔 pic.twitter.com/YHQqqmAtIs — Vincent Julé (@Vincent_Jule) October 12, 2020

Souvenir de mâtinées ou d’après-midi sur La5 & Le Club Dorothée, devant la télévision pour #MaxEtCompagnie - #KimagureOrangeRoad - une partie de mon enfance s’en va ce soir en apprenant cette terrible nouvelle, le décès de son Mangaka M. #IzumiMatsumoto. Merci pour cette œuvre. pic.twitter.com/aYRaUs7zDn — Jetblack (@Alex_Jetblack) October 12, 2020

Le manga, en 18 volumes, a été édité deux fois en France, une première entre 1998 et 1999 par J’ai lu, puis au début des années 2010 dans une nouvelle – et meilleure – traduction par Tonkam. La série animée a surtout marqué les esprits par le character design de la dessinatrice Akemi Takada (Creamy, Lamu), et fut suivie de plusieurs OAV et films, dont le premier, Je veux revenir à ce jour, reste un chef d’oeuvre de valse sentimentale.