Margaret Nolan, modèle du générique de « Goldfinger », est morte

Son nom vous est sans doute inconnu, pourtant, Margaret Nolan fait partie de la mémoire collective. C’est elle qui apparaît, le corps couvert d’or dans le générique de Goldfinger, le James Bond sorti en 1964.

La modèle et actrice britannique est décédée le 5 octobre à l’âge de 76 ans, a confirmé son fils Oscar à Variety ce dimanche.

Quelques heures plus tôt, Edgar Wright, avait révélé l'information sur Twitter. « Elle était au milieu du diagramme de Venn de tout ce qui était cool dans les années 1960 : elle est apparue aux côtés de Beatles [dans le film Quatre garçons dans le vent], a été iconique chez Bond et a été au générique de Carry On [une série de films comiques cultes au Royaume-Uni] », a écrit le réalisateur de Shaun of The Dead.

Au côté de Sean Connery

En plus du générique, Margaret Nolan apparaît dans Goldfinger dans le rôle de Dink. En revanche, ce n’est pas elle, mais la comédienne Shirley Eaton, qui incarne la James Bond Girl finissant asphyxiée sous la peinture dorée.

Après le film, elle avait choisi de se consacrer à sa carrière d’actrice. Elle a enchaîné les rôles sur les grand et petit écrans dans les années 1970 avant de se faire plus discrète.