Camille Cottin en janvier 2020. — PARIENTE JEAN-PHILIPPE/SIPA

Ce devait être la quatrième et dernière saison de Dix pour cent, diffusée sur France 2 et sur Netflix. Vraiment ? Sur le plateau de l’émission C à Vous, vendredi, Camille Cottin n’a pas été catégorique du tout. Alors qu’on lui demandait s’il y aurait une suite, l’actrice a répondu : « C’est possible, on ne sait pas », comme l’a repéré le HuffPost.

La saison 4, qui doit démarrer le 21 octobre, convie les actrices et acteurs Sigourney Weaver, Charlotte Gainsbourg, Muriel Robin, Jean Reno et José Garcia. Ils jouent leur propre rôle, puisque la série raconte les aventures d’une agence parisienne spécialisée dans la gestion de la carrière de stars du cinéma, et met en scène de vraies célébrités. Camille Cottin incarne Andréa Martel, volcanique agente de stars.

Deux épisodes de la saison 4 doivent être dévoilés en clôture du festival Canneséries, le 14 octobre.