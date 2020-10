Nicole Kidman joue le rôle de Celeste dans « Big Little Lies » — © WARNER BROS

Big Little Lies, sa bande originale envoûtante, son casting cinq étoiles, ses décors somptueux… Une série initialement prévue pour ne durer que le temps d’une saison, mais renouvelée face au succès critique et populaire par HBO. Et alors que l’on pensait que la saison 2 sera également la dernière, il semblerait bien qu’il est encore trop tôt pour enterrer nos espoirs.

Dans une interview accordée à la version australienne de Marie-Claire, la star de la série Nicole Kidman a laissé entendre qu’une suite des aventures des héroïnes de Monterey pourrait voir le jour. « Reese [Witherspoon] et moi nous parlons ou nous écrivons une fois par semaine. Elle vient de se réinstaller à Nashville et nous sommes très proches. Nous voulons toutes travailler à nouveau ensemble. J’ai écrit à Zoë [Kravitz] et Laura [Dern], et elles sont partantes », a confié l’actrice.

Un vœu réaliste ?

D’après l’interprète de Celeste Wright, les auteurs David E. Kelley et Liane Moriarty « ont une très bonne idée » pour cette potentielle saison. « Restez aux aguets », ose-t-elle même lancer pour jouer avec les nerfs des fans.

Portée par Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Zoë Kravitz, Laura Dern et Shailene Woodley, Big Little Lies pourrait donc à nouveau créer la surprise. Pourtant, l’an dernier, le président de HBO, qui diffuse la série outre-atlantique, avait révélé qu’une saison 3 pouvait difficilement être mise en route à cause de la renommée de son casting. « J’adore ce groupe de personnes, je ferai n’importe quoi avec elles. Mais la réalité, c’est qu’elles comptent parmi les actrices les plus occupées d’Hollywood. Je pense simplement que ce n’est pas réaliste », expliquait Casey Bloys à TV Line. Seul le temps (et le planning des comédiennes) pourra le faire mentir.