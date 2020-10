Florence Foresti lors de la 45e cérémonie des César, en février 2020 — PIERRE VILLARD/SIPA

Elle devait remonter sur scène le 9 décembre, mais la situation sanitaire ne le lui permet pas. Ce vendredi, Florence Foresti a annoncé devoir annuler les représentations de son nouveau show, « Le spectacle d’après », au théâtre Mogador de Paris. Celle qui voulait redémarrer sur de nouvelles bases « démasquée, décontaminée, déconfinée, libérée, délivrée » ne pourra pas reprendre le chemin des planches, alors que la capitale est en zone d’alerte maximale en raison du Covid-19.

« Je pensais qu’on serait déjà "après" et on est encore "pendant". Je suis triste et désolée de devoir annuler ce spectacle pour revenir avec celui des jours meilleurs. Je reviendrai plus forte (et clairement un peu plus vieille) », a-t-elle écrit dans un message publié sur son compte Instagram.

De retour… Sur Canal+

Dans un communiqué du producteur de l’humoriste, TS3 – Fimalac Entertainment, il est également précisé que les dates de tournée prévues pour 2021 ne pourront pas avoir lieu. On ne devrait donc pas revoir Florence Foresti sur scène avant le début de l’année prochaine. Ses fans pourront se consoler avec la diffusion de La Flamme, la nouvelle série de Canal+, dans laquelle elle interprète le rôle d’une prétendante de Jonathan Cohen dans une parodie du Bachelor.