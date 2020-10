Aya Nakamura dévoile le clip de son nouveau titre lancinant « Doudou »

Aya Nakamura a dévoilé le clip de « Doudou » — SYSPEO/NMA 2019/SIPA

Aya Nakamura a un petit crush. La chanteuse a dévoilé ce vendredi le clip de son tout nouveau titre Doudou, dans lequel elle met en scène les débuts d’une idylle. Un titre lancinant, beaucoup plus sentimental que ses derniers grands succès. Et ça lui va franchement bien.

Après le solaire Jolie nana de cet été, c’est une tout autre Aya Nakamura que l’on découvre ici, moins dans le contrôle, avec une petite touche de vulnérabilité. Un avant-goût prometteur de son prochain album (qui devrait sortir en 2020).

Plus d’un million d’albums vendus dans le monde

Dans la série des bonnes nouvelles, jeudi la chanteuse a annoncé avoir vendu plus d'un millions de son album Nakamura à travers le monde. Dans le détail, 500.000 se sont écoulés en France, et les 500.000 autres à l’étranger. Et on ne lui souhaite pas moins pour ses futurs projets.