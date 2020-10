Le créateur de Game of Thrones George R.R. Martin — Allen J. Schaben/Los Angeles Times/Polaris/Starface

Alors que les lecteurs du monde entier n’en peuvent plus d’attendre la suite des romans du Trône de Fer, George R.R. Martin s’est dit qu’un petit divulgâchage les aiderait à patienter. C’est dans un livre intitulée Fire Cannot Kill a Dragon et consacré aux coulisses de la série à succès tirée de ses ouvrages que l’auteur a révélé la survie d’un personnage ayant trépassé dans l’adaptation. En effet, dans l’imagination de George R.R. Martin, Hodor n’est pas mort !

« J’ai pensé que ça avait été très bien exécuté, mais ce sera différent dans le livre. Ils ont rendu cette scène très physique, en faisant tenir la porte à Hodor avec sa force », a-t-il déclaré dans un passage du livre relayé par Entertainment Weekly en référence à la scène où le doux géant retient la porte de l’assaut des morts-vivants.

Marquer sa différence

« Dans le livre, Hodor a volé une vieille épée dans la crypte. Et Bran a pris le contrôle du corps de Hodor pour s’entrainer au combat à l’épée, a continué George R.R. Martin. Alors dire à Hodor de “tenir la porte” voulait plutôt dire, “défends l’entrée” alors que les ennemis arrivent. Et alors Hodor les combat et les tue. C’est un peu différent mais c’est la même idée. »

Une façon pour l’auteur de bien montrer que la suite qu’il a imaginée pour sa saga sera bien différente du final de la série Game of Thrones. Faudrait-il encore qu’il y mette un point final !