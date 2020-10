Un inédit de Johnny Hallyday vint d'être révélé. — ANDREU DALMAU/SIPA

Chose promise, chose due. En septembre, Laeticia Hallyday avait annoncé sur Instagram la sortie imminente d'un titre blues inédit de Johnny. Deux sortes d’hommes, une chanson enregistrée en 2014, vient tout juste d’être dévoilée. Le chanteur y parle d’amour et de ces hommes « qui ont aimé et ceux qui aimeront ».

Un clip accompagne ce titre, entremêlant de vieilles images d’archives, de concerts et des séquences des road trip de Johnny aux Etats-Unis. Il se termine pas une fin très émouvante, l’extrait d’une interview où une question est posée au rocker: « combien de temps va durer votre vie Johnny Hallyday ? » « Qui sait », répond l’idole des jeunes, un sourire en coin.

« Son rêve américain »

Cette chanson inédite avait été enregistrée pour l’album Rester vivant avec le producteur Don Was, qui a travaillé avec les Rolling Stones. Elle avait été écartée du projet car un autre titre blues y figurait déjà. « Elle était dans cet état-là, dans un disque dur, on n’a strictement rien retouché. L’idée est de faire des choses dont on est fiers et dont on se dit qu’il aurait été certainement fier », a expliqué le directeur artistique Bertrand Lamblot à France Bleu. Le titre figurera également sur le coffret CD/DVD Son rêve américain qui sortira le 23 octobre.