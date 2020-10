La chanteuse Valentina. — Ahmed Bahhodh

Après Angélina et Carla en 2018 et 2019, place à Valentina pour représenter, le 29 novembre prochain, la France à l’ Eurovision Junior. La chanteuse de 11 ans n’est pas inconnue du grand public : elle est membre des Kids United Nouvelle Génération qu’elle a rejoint il y a deux ans.

« Elle est solaire, pleine d’énergie », s’enthousiasme Alexandra Redde-Amiel, qui a accordé à 20 Minutes la primeur de cette candidature. La cheffe de délégation – par ailleurs patronne des divertissements à France Télévisions – se garde, pour le moment, de révéler le titre de la chanson, mais elle la présente comme « un morceau pétillant, un titre très positif qui va nous permettre de nous imaginer dans un monde de demain plein de joie et de vie ».

Et de préciser : « On a eu une vingtaine de propositions, soit des chansons seules, soit des chansons portées par un artiste. Mais Valentina est arrivée avec ses petits yeux brillants et son message optimiste. On a eu un coup de cœur, c’était évident. »

Un concours dans des conditions particulières

Valentina défendra donc les chances tricolores en promettant des lendemains qui chantent. Le but sera de faire au moins aussi bien que les précédentes candidates, Angélina et Carla, qui ont respectivement fini 2e et 5e du concours réservé aux moins de 14 ans. « Quoi qu’il arrive on sera très fiers de sa prestation. On a toujours envie de tendre vers la victoire, c’est notre objectif. Gagner serait la cerise sur le gâteau, mais on a surtout envie d’y aller, de le faire ce concours. Il y a quelques semaines, je n’étais pas sûre qu’il pourrait se tenir », glisse Alexandra Redde-Amiel.

Face au contexte sanitaire et aux contraintes induites, plusieurs pays ont passé leur tour cette année. Treize – contre dix-neuf l’an passé – seront en lice. L’édition 2020 se déroulera dans des conditions inédites. Les candidats ne seront pas réunis sur la scène de Varsovie (Pologne) où le concours était censé se tenir, mais ils livreront leurs performances à domicile, depuis un studio de télé de leur pays de résidence.

« On communique avec l’organisation à peu près tous les deux jours, avance la cheffe de délégation. C’est du work in progress. La semaine prochaine, on aura le protocole définitif que l’on devra suivre en France pour la prestation de Valentina. »

« Un tableau festif et pêchu »

La scénographie sera « dans la lignée de celles d’Angélina et de Carla ». C’est-à-dire colorée et avec des danseurs. « Le tableau sera festif, pêchu. Valentina a envie de ça et elle dégage ça », glisse Alexandra Redde-Amiel.

Comme Angélina et Carla, Valentina est passé par The Voice Kids. Candidate de la saison 4, en 2017, aucun coach ne s’était cependant retourné sur sa performance des auditions à l’aveugle. « Elle a enchaîné avec les Kids United qui l’a confirmée, note la cheffe de délégation. C’est un groupe adoré, une référence pour les jeunes d’aujourd’hui et, de 7 à 77 ans, tout le monde les connaît. Avec eux, elle s’est produite dans plus de 30 Zénith. Elle a l’habitude du show, elle est tellement à l’aise ! J’ai assisté au tournage du clip, quand on lui demande de refaire quelque chose, elle comprend immédiatement tout ce qui se passe. »

L’Eurovision Junior 2020 sera retransmis en direct sur France 2, le dimanche 29 novembre, à l’heure du goûter.