Le guitariste légendaire Eddie Van Halen est décédé à 65 ans

Le guitariste Eddie Van Halen en 2015. — Sipa

Il était considéré comme l’un des plus grands guitaristes de tous les temps. Eddie Van Halen, le cofondateur du groupe Van Halen, est décédé mardi à l’âge de 65 ans des suites d’un cancer, a annoncé son fils sur Twitter.

« Je n’arrive pas à croire que je doive écrire ça, mais mon père, Edward Lodewijk Van Halen, a perdu son ultime bataille avec le cancer ce matin. Tous les moments que j’ai partagés avec lui, sur la scène et en dehors, étaient précieux. Mon coeur est brisé », a écrit Wolf Van Halen.

« Mozart de la guitare »

Fondé en 1972 à Pasadena, près de Los Angeles, par les frères Van Halen, avec le chanteur David Lee Roth, le groupe éponyme a vendu plus de 80 millions d’albums dans le monde, notamment grâce au tube Jump. Les solos endiablés d’Eddie Van Halen, notamment celui d’Eruption, ont influencé des générations de guitaristes amateurs et professionnels.

Billy Idol, Gene Simmons, Pantera, Def Leppard, Nikki Sixx… Les hommages au « Mozart de la guitare » affluent du monde du rock et au-delà.

My heart is broken. Eddie was not only a Guitar God, but a genuinely beautiful soul. Rest in peace, Eddie! ...Eddie Van Halen Dead at 65 from Cancer https://t.co/gITtcndQVv — Gene Simmons (@genesimmons) October 6, 2020

RIP Eddie Van Halen. Van Halen were a tremendous influence on both Vinnie & Dime & Pantera. Hopefully they are all rocking out together now! pic.twitter.com/XtnL33aGsd — Pantera (@Pantera) October 6, 2020

Crushed. So fucking crushed. RIP Eddie Van Halen. You changed our world. You were the Mozart of rock guitar. Travel safe rockstar. — —Nikki Sixx— (@NikkiSixx) October 6, 2020

« Guitariste légendaire et innovateur de la musique Edward Van Halen. 1955-2020. Le paradis sera électrique ce soir », écrit Lenny Kravitz. Amen.