L'équipe de « Hors Normes » au Festival de Cannes en 2019 (Illustration) — LAURENT VU/HAEDRICH JEAN-MARC/SIPA

Un jury et quelques stars qui monteront les marches pour présenter leur film. Annulé en mai pour cause de pandémie, le Festival de Cannes 2020 aura bien lieu sur la Croisette, mais en octobre et en version ultra-réduite, ont annoncé ce lundi les organisateurs et la mairie de la ville.

« On l’espérait, c’est décidé, le Festival sera présent à Cannes en cette année 2020 si particulière », ont-ils expliqué dans un communiqué. Programmée du mardi 27 au jeudi 29 octobre, cette édition permettra au grand public de découvrir « quatre avant-premières de films de la Sélection officielle 2020 ».

Spécial #Cannes2020 : le Festival revient sur la Croisette! Du 27 au 29 octobre, le grand public découvrira 4 avant-premières et les courts métrages et films d’école de la Sélection officielle! Une édition exceptionnelle organisée avec la @villecannes !

► https://t.co/fsf4f0UnSs pic.twitter.com/rhlVYBOgx4 — Festival de Cannes (@Festival_Cannes) September 28, 2020

Kad Merad et Sandrine Kiberlain sur les marches

« L’événement s’ouvrira avec Un triomphe d’Emmanuel Courcol avec Kad Merad, en présence de l’équipe du film, et se terminera par l’avant-première des Deux Alfred de Bruno Podalydès, en présence du réalisateur et de l’actrice principale Sandrine Kiberlain », précisent les organisateurs.

Asa Ga Kuru (True Mothers) de la réalisatrice japonaise Naomi Kawase, ainsi que le premier film de la révélation géorgienne Dea Kulumbegashvili, Beginning (Au commencement) seront également projetés.

Un jury, dont la composition sera dévoilée prochainement récompensera aussi « les courts-métrages sélectionnés en compétition et les films d’école de la Cinéfondation ». Mais les autres prix habituels, dont la Palme d’or, ne seront pas remis cette année. La 74e édition du prochain Festival de Cannes, aura lieu du 11 au 22 mai 2021.