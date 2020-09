A LA DEMANDE Replay, SVOD, streaming, podcast… « 20 Minutes » vous donne ses conseils vidéo et audio de la semaine

Loïc Prigent a filmé le tout dernier défilé de Jean-Paul Gaultier. — © BANGUMI

Il n’y a pas que le direct dans la vie, il y a aussi le replay. De YouTube à Netflix en passant les replays des chaînes de télévision et les podcasts des stations de radio, 20 Minutes vous concocte chaque dimanche une liste de choses à voir, ou revoir, à écouter ou réécouter.

« Jean-Paul Gaultier se défile ! » devant la caméra de Loïc Prigent

En janvier dernier, l’enfant terrible de la mode tirait sa révérence lors d'un tout dernier défilé. Un ultime show filmé par Loïc Prigent pour France 5, qui dévoile pendant 52 minutes les adieux de Jean-Paul Gaultier aux podiums. Comme une petite souris, le documentariste se glisse dans les coulisses de ce défilé festif et y recueille notamment les témoignages des muses historiques du couturier, émues par ce dernier tour de piste. Il immortalise surtout ce spectacle extravagant et magistral constitué de 16 tableaux, 240 tenues et quelques larmes. Jean-Paul Gaultier se défile, un documentaire à revoir par ici.

Jean Paul #Gaultier se défile ! le 26/09 à 22.25 - Passage des Arts.@LoicPrigent s’est glissé en exclu dans les coulisses du dernier défilé de @JPGaultier au @theatrechatelet.

L’occasion de raconter avec humour 50 ans iconiques par le couturier et ses amis.



Avec @stylistfrance pic.twitter.com/2udHBMoj8G — France5servicepresse (@servicePresseF5) September 8, 2020

France Culture met en lumière « Jacqueline Audry, la disparue du cinéma français »

Son nom vous est peut-être inconnu. Et pourtant, Jacqueline Audry, née en 1908, fut une pionnière du cinéma français dans les années d’après-guerre, et la première réalisatrice à être membre du jury au festival de Cannes, en 1963. Une cinéaste oubliée que France Culture a décidé de sortir de l’ombre dans un documentaire radiophonique de Didier Roth-Bettoni réalisé par Marie Plaçais, à écouter par ici. L’occasion de (re) découvrir l’œuvre féministe de Jacqueline Audry, dont les adaptations des romans de Colette attirèrent plusieurs millions de téléspectateurs dans les salles obscures.

Arte rend hommage à Juliette Gréco

C’est à une autre artiste majeure du XXe siècle qu’Arte rend hommage de son côté : Juliette Gréco, disparue mercredi à l'âge de 93 ans. Pour saluer sa mémoire, la chaîne propose de revoir Juliette Gréco, l’insoumise, un documentaire de 2011 qui retrace sa carrière, et dans lequel la chanteuse se livre sans fards. Pour faire ses adieux à cette grande dame de la chanson française, c’est par ici que ça se passe.

Gims amorce son retour au rap

Dans un tout autre style, Gims quant à lui nous propose des retrouvailles. Après plusieurs années d’absence, l’artiste s’apprête à sortir un nouvel album. Vendredi, il a dévoilé Immortel, un tout premier titre, ainsi que le clip qui l’accompagne dans lequel il se met en scène, tantôt pendu par des membres du Ku Klux Klan ou étouffé lors d’une interpellation policière. Une vidéo politique et engagée qui annonce également le retour de Gims au rap, du moins dans un style beaucoup plus radical que ses derniers succès.