Sur RTL, François Cluzet étrille Jean-Marie Bigard, « un abruti total »

François Cluzet lors de la première du film — Lionel Urman/Sipa USA/SIPA

S’il y en a bien un qui ne votera pas pour Jean-Marie Bigard, c’est François Cluzet. Invité sur RTL samedi, le comédien n’a pas mâché ses mots concernant l’humoriste, qu’il qualifie « d’abruti total ». « Ce qui me fait monter sur mes grands chevaux, c’est quand je vois qu’une chaîne d’information comme BFMTV consacre une heure en direct à ce roi des beaufs », a-t-il déclaré.

Il a également jugé de « nombriliste » et « égocentrique » la volonté de l’humoriste de se présenter aux prochaines élections présidentielles.

« Il y a assez d’intolérants dans ce monde ! »

« Je ne comprends pas comment on peut donner une heure d’antenne en direct à un abruti total, qui en plus vous explique qu’il va peut-être se présenter à la présidentielle avec un mot d’ordre : je me présenterai pour le peuple, au lieu de dire pour les beaufs que je suis, et ensuite qui tient des propos avec un masque, où il nous adresse à tous un mot de bienvenue, qui consiste à dire "allez tous vous faire…" », explique François Cluzet, en roue libre.

Selon lui, le projet de candidature à la présidentielle de l’humoriste est « tellement nombriliste, égocentrique… Le mec veut faire parler de lui. Mais qu’il fasse parler de lui par la tolérance, mais pas par l’intolérance ! Il y a assez d’intolérants dans ce monde ! » Si on doutait encore de son point de vue, François Cluzet en a remis une couche : « Le slogan du mec pour être élu c’est "allez tous vous faire…". Eh pépère, oh ! Il te reste un neurone et tu l’as caché dans la cave ou quoi ? Je déteste l’intolérance et je déteste qu’on imagine que le peuple soit aussi vulgaire, aussi beauf que lui l’est ». Ça a le mérite d’être clair.