VOUS TEMOIGNEZ A l’occasion des 35 ans du jeu « Super Mario » et la sortie de la compile « Super Mario 3D All-Stars », vous partagez vos souvenirs de jeux Mario, personnage majeur du jeu vidéo et de l’enfance

Mario et Luigi, personnages jouables dans "Mario Kart 8". — Nintendo

La franchise Super Mario fête ses 35 ans, ce sera l'année prochaine pour les 40 ans du personnage

Plusieurs événements, sorties, jeux sont prévus, avec la compile Super Mario 3D All-Stars, un Mario Kart Live ou encore un Super Mario Bros. à 35 joueurs...

Les lecteurs et les lectrices de 20 Minutes partagent leurs souvenirs, plus ou moins récents, de parties passées, émues ou endiablées avec le plombier moustachu

Le meilleur jeu Mario ? « Oh la question ! C’est Super Mario 64, y a pas débat. » Merci Tootim, c’est l’article le plus rapide et le plus court jamais écrit sur 20 Minutes. Allez, salut… Bon, Tootim n’est pas le seul à avoir répondu à notre appel à témoignages sur vos jeux Mario favoris, à l’occasion des 35 ans de Super Mario et de la sortie de la compile Super Mario 3D All-Stars. David, 38 ans, renchérit également sur Super Mario 64, sorti sur Nintendo 64 en 1996 : « Je pouvais passer des heures à voler dans les airs ! Cette immersion 3D était nouvelle pour nous, c’était magique, poétique. Tout le monde se souvient du cri de Mario dans ce jeu. » Cet épisode est, il faut l’avouer, souvent cité, mais les joueurs et joueuses se limitent rarement à un seul jeu Mario. Car le plombier moustachu vous a accompagné sur plusieurs années, plusieurs consoles.

« Mario fait partie intégrante de mon enfance », confie Eva

C’est ainsi compliqué pour Mathilde, 24 ans, de faire un choix : « J’ai bien aimé jouer à Super Mario 64 sur N64 et DS [encore lui !] et Super Mario Sunshine sur Gamecube. Les contrôles sur la N64 étaient compliqués, mais le jeu était plutôt sympa à faire à l’époque. Je me souviens aussi avoir souvent joué à Mario Party 6 avec mon père et ma belle-mère, ou toute seule. Il y a aussi les Mario Kart : Mario Kart Wii bien sûr, que je fais régulièrement en solo, mais aussi Mario Kart : Double Dash (à quand un nouveau ?), Mario Kart 8 sur la Wii U avec lequel je joue régulièrement entre amis, et, tout récemment, Mario Kart Tour (je vais m’attirer des haters avec ça, mais tant pis, j’assume aimer ce jeu) ». Sa liste n’est pas exhaustive, mais presque.

Super Mario Bros. 3 - Nintendo

C’est la bonne surprise, ou plutôt une réalité trop longtemps cachée, de cet appel. Comme Mathilde, beaucoup de joueuses ont partagé leur passion pour le jeu vidéo en général, et leur attachement à Mario en particulier. « Il fait partie intégrante de mon enfance, confie Eva, 24 ans. Le nombre d’après-midi que j’ai pu passer sur ma DS ou ma Wii à jouer à Super Mario Bros. ou à Mario Kart avec mes copines. Parfois même en classe, les derniers jours avant la fin des cours [on ne dira rien]. Ce sont vraiment mes jeux préférés, et de très bons souvenirs. »

« Mario a su se renouveler au fil du temps »

Sabrina, 44 ans, a aussi usé l’asphalte et pratiqué le dérapage sur Mario Kart : « Ce jeu me détend depuis plusieurs années, et même quand on est en tête tout peut arriver, c’est ce que j’aime, rien n’est jamais gagné ». Elle s’amuse aussi sur le plus récent Super Mario Maker, sorti sur Wii U puis 3DS en 2015, pour le trentième anniversaire : « C’est génial pour l’imagination. Qui n’a jamais voulu créer son propre monde sur Mario ? Personnellement, j’aurais adoré pouvoir, plus jeune, surtout quand je "galérais" sur un monde de Super Mario. »

Super Mario Maker. - Nintendo

La génération des années 1980-1990 cite plus volontiers les jeux originaux, comme Jérémy, 37 ans, et Frédéric, 38 ans. Le premier se rappelle cette «première console de salon au pied du sapin» : « On a tous joué ensemble, même les parents. C’est un souvenir magique, un moment de partage rare de nos jours. Merci le plombier ». Le second a passé des heures sur NES avec son frère et Mario : « J’ai même le souvenir d’une petite console de poche, pas la Game Boy [sûrement un Game & Watch], sur laquelle on pouvait faire s’affronter le plombier et Donkey Kong, le tout sur deux écrans aux pixels tout pourris. Ça rythmait les voyages scolaires en bus. » Aujourd’hui, il joue avec ses enfants, sur la Wii, à Mario Kart ou Mario et Sonic aux Jeux olympiques. « Mario a su se renouveler au fil du temps, pour le plaisir des petits et des grands. »

Le chemin le plus court pour rejoindre le monde 8 avec les flûtes

Un autre Jérémy, 31 ans, connaît, lui, Super Mario Bros. 3 par coeur : « J’y ai passé des jours à chercher plein de secrets et comme il n’y avait pas de sauvegarde à l’époque, j’ai appris le chemin le plus court pour rejoindre le monde 8 avec l’aide des flûtes… » Il fallait que ce soit dit. Jérémy rejoue encore au jeu dans sa version améliorée, dans la compilation Super Mario All-Stars sur Super Nintendo. Djibé, 41 ans, s’amusait à terminer Super Mario Land sur Gameboy dix fois à la suite : « J’en garde un souvenir ému, et je le considère aujourd’hui encore comme un chef-d’œuvre ».

Super Mario All-Stars - Nintendo

Plus jeune, il a 24 ans, Nathanaël a grandi avec Super Mario Sunshine et sa difficulté redoutable, également disponible dans Super Mario 3D All-Stars. « Avec du recul, je dois admettre que visuellement les Mario Galaxy ont vraiment marqué le coup, une véritable claque, continue-t-il. Aujourd’hui, j’associe plus un jeu Mario à des folies à plusieurs entre amis, de Mario Kart à Super Smash Bros., avec une petite préférence et mes meilleurs souvenirs pour Mario Smash Football sur GameCube. »