DISPARITION Michael Lonsdale, acteur de «Des hommes et des dieux», est mort

Michael Lonsdale en 2014 — BERNARD BISSON/JDD/SIPA

Il avait 89 ans. Michael Lonsdale est décédé ce lundi à Paris, révèlent nos confrères de L'Obs, informés par sa compagne. L’AFP a par la suite obtenu la confirmation auprès de son agent.

L’acteur, né à Paris en 1931, laisse derrière lui une vaste filmographie, s’étendant sur plus de soixante ans de carrière. Il a notamment tourné sous la direction de François Truffaut (La mariée était en noir, Baisers volés…), Joseph Losey (Monsieur Klein), Jean-Jacques Annaud (Le nom de la rose), ou encore Steven Spielberg (Munich).

Le méchant de « Moonraker »

Parmi ses rôles les plus connus à l’international figurent son incarnation d’Hugo Drax, antagoniste de James Bond dans Moonraker, ou son personnage de moine dans Des hommes et des dieux de Xavier Beauvois, qui lui a valu le César du meilleur acteur dans un second rôle en 2011.

Par le passé, Michael Lonsdale avait été nommé à deux reprises aux César. En 1996, pour Nelly et Monsieur Arnaud, et en 2008 pour La Question humaine. A chaque fois pour le trophée du second rôle masculin.

Michael Lonsdale a également effectué une grande partie de sa carrière au théâtre, comme comédien mais aussi comme metteur en scène. Il a donné sa voix pour doubler des personnages de films d’animation, mais aussi pour des livres audios ainsi que pour... le tramway de Besançon. Il a par ailleurs signé plusieurs ouvrage, dont L'amour sauvera le monde en 2014, dans laquel ce croyant fervant partageait ses « plus belles pages chrétiennes ».



