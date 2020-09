Super Mario a 35 ans: Dites-nous quel est votre jeu Mario préféré ?

APPEL A TEMOIGNAGES Super Mario fête ses 35 ans avec le jeu « Super Mario 3D All-Stars », disponible depuis vendredi et bientôt suivi d'autres titres et événements. L'occasion pour « 20 Minutes » de revenir avec vous, lecteurs et gameurs, sur les meilleurs jeux Mario

Le jeu « Super Mario 3D All-Stars » sur Swtich est une compilation de trois aventures 3D du célèbre plombier moustachu et mascotte de Nintendo — Nintendo

Mario aura 40 ans en 2021. Voilà. Rendez-vous l’année pro… Attendez ! Si le plombier moustachu est bien né en 1981 sous le nom de Jumpman dans le premier Donkey Kong sur arcade, avant de prendre son vrai nom dans la suite Donkey Kong Junior et d’avoir son propre jeu avec Mario Bros., ce n’est qu’avec Super Mario Bros. sur NES en 1985 qu’il s’impose dans les salons du monde entier et dans l’histoire du jeu vidéo. Nintendo a donc décidé de cette date anniversaire sans chiffre rond pour fêter son héros mascotte avec plusieurs sorties : un Game & Watch le 13 novembre, un Mario Kart Live le 16 octobre, un Super Mario Bros. à 35 joueurs le 1er octobre ou encore Super Mario 3D All-Stars, disponible depuis vendredi sur Nintendo Switch.

Ce titre compile trois aventures 3D de Mario : Super Mario 64 (sur Nintendo 64 en 1996), Super Mario Sunshine (sur Gamecube en 2002) et Super Mario Galaxy (sur Wii en 2007). Soit une goutte dans l’océan de centaines de jeux dont il a été le héros, avec également du jeu de rôle (Paper Mario, Mario & Luigi), du sport (Kart, Golf, Tennis), les Mario Party et autres Super Smash Bros. A chaque génération, chaque machine, voire chaque joueur son jeu Mario. Et vous, c’est lequel ?

Dites-nous quel est votre jeu Mario préféré, et pourquoi ? De la référence Super Mario World sur Super Nintendo au plus récent et bluffant Super Mario Odyssey sur Switch, quel est le meilleur jeu de plateforme ? Celui qui a rythmé tous vos après-midi enfant, ado ou parent ? A moins que Mario ne rime avec parties entre amis et amies, sur Mario Kart… ou Mario Kart ? Un épisode en particulier a peut-être parlé à votre cœur de gamer, créé un lien indéfectible avec une console (la Gameboy, la 64 ?). Racontez-nous vos jeux Mario via le formulaire ci-dessous, merci !