Capture d'écran du clip de 911. — Capture d'écran UMG (au nom de Interscope); Kobalt Music Publishing, Sony ATV Publishing, AMRA, BMI - Broadcast Music Inc.

Il n’y a pas que le direct dans la vie, il y a aussi le replay. De YouTube à Netflix en passant les replays des chaînes de télévision et les podcasts des stations de radio, 20 Minutes vous concocte chaque dimanche une liste de choses à voir, ou revoir, à écouter ou réécouter.

Un clip à vous rendre gaga

Ce n’est pas un clip, mais un « court-métrage ». La vidéo accompagnant le nouveau single de Lady Gaga, 911, est un petit chef-d’œuvre. Signé Tarsem Singh, le réalisateur de The Cell et The Fall, il convoque une imagerie rappelant aussi bien les films d’Alejandro Jodorowsky, que Sayat Nova de Sergueï Paradjanov, explicitement cité. Les symboles mystiques et le kitsch ésotérique s’assemblent jusqu’à l’épilogue livrant la clé de ce qui a précédé. Quarante-huit heures après sa mise en ligne, il frise les 13 millions de vues sur YouTube. Et si vous alliez en faire quelques-unes de plus ?

Arte décortique les clichés sur les Français

Les Français ne peuvent passer une journée sans dévorer une baguette. Les Françaises ont un sens aigu et inné de la mode. En revanche, dès qu’il s’agit d’aligner plus de deux mots d’anglais, ils et elles déclarent forfait. Ces trois affirmations sont-elles des stéréotypes erronés ou ont-elles un fond de vérité ? Pour répondre à la question, le rappeur suisse Knackeboul a traversé les Alpes et est allé à la rencontre de Lyonnais, de Parisiennes ou encore de Zaz… Le résultat est condensé dans l’épisode de L’Europe des clichés consacré à la France et disponible sur Arte.tv. De quoi passer une petite demi-heure à écouter ce que les autres européens pensent de nous… et d’apprendre à nous connaître un peu mieux.

Faites entrer la webradio dans vos favoris

Hondelatte raconte est un succès sur Europe 1. C’est même le programme le plus podcasté de la station avec plus de 12 millions de téléchargements chaque mois. Face à cet engouement, la radio a flairé la bonne opportunité et a lancé cette semaine Radio Hondelatte, une webradio uniquement consacrée aux faits divers narrés par le journaliste. Autrement dit, des histoires de crimes, réels, dont beaucoup ont défrayé la chronique, diffusées non-stop, 24 heures sur 24. Au-delà des faits terribles, ces récits informent sur le contexte historique et social et approchent la face sombre de la psychologie humaine.

Pour prendre du recul sur les réseaux sociaux

Pas besoin d’un documentaire pour nous l’apprendre : les réseaux sociaux n’ont pas que de bons côtés et on gagnerait toutes et tous à se déconnecter davantage, histoire de profiter davantage du monde et des gens qui nous entourent. On sait aussi que nos incursions en ligne sont soumises à de mystérieux algorithmes qui nous proposent quoi regarder, quoi lire, voire quoi acheter… Malgré tout, le documentaire Derrière nos écrans de fumée, disponible sur Netflix, mérite notre attention. D’anciens dirigeants et salariés de Facebook, Twitter, Instagram et Pinterest témoignent pour nous raconter les effets pervers engendrés par ces plateformes : des risques d’addiction à la propagation de théories complotistes et autres formes de désinformation, tout est passé en revue. De quoi donner matière à réfléchir et remettre en question nos comportements en ligne ainsi que nos rapports avec nos réseaux sociaux.