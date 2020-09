Mylène Farmer dévoile « L’âme dans l’eau », son nouveau single

Mylène Farmer sur la scène de la Paris La Défense Arena, en juin 2019. — Capture d'écran Youtube - François Hanss

Les fans l’attendaient. A minuit pile, dans la nuit de jeu à vendredi, Mylène Farmer a dévoilé son nouveau single, teasé depuis plusieurs jours et intitulé L’âme dans l’eau. Et pas Laam dans l'eau (blague non validée). C’est son premier titre inédit depuis l’album Désobéissance en 2018, et non, il n’annonce pas un futur album. Pour citer notre collègue Fabien Randanne et spécialiste ès Mylène, « il s’agit d’une libre adaptation en français de Ulay, oh, chanson de How I Became The Bomb, mais L’Âme dans l’eau est éminemment farmerienne ».

Le clip officiel montre surtout la chanteuse sur scène, et peut être vu comme un ultime teaser pour la série documentaire Mylène Farmer, l’ultime création, disponible vendredi prochain sur Amazon Prime Video. Ce « voyage immersif inédit dans l’univers créatif de l’artiste », pour reprendre le communiqué, revient sur sa série de concerts en juin 2019 à la Défense Arena à Paris.