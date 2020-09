L'acteur Chadwick Boseman à l'avant-première du film « Black Panther » à Los Angeles, en janvier 2018. — Chris Pizzello/AP/SIPA

Longue vie au Roi T’Challa ! TF1 rend hommage ce dimanche 20 septembre à l’acteur Chadwick Boseman, en diffusant pour la toute première fois en clair à la télévision française le film à succès de Marvel, Black Panther, dans lequel il tenait le rôle principal. Premier super-héros noir de la franchise, le comédien américain est décédé le 28 août dernier à l’âge de 43 ans, entouré de sa famille, des suites d’un cancer du côlon, après quatre ans de bataille.

Pour continuer à travailler normalement, Chadwick Boseman n’avait pas rendu publique sa maladie et enchaîné les tournages malgré « d’innombrables opérations chirurgicales et chimiothérapies », ont révélé ses proches dans un communiqué. Il est ainsi apparu dans Black Panther, les deux derniers volets de Avengers, Marshall, ou plus récemment Da 5 Bloods de Spike Lee. Le comédien a également incarné les légendes Jackie Robinson dans 42 de Brian Helgeland et James Brown dans Get on Up de Tate Taylor.

Wakanda Forever

Sorti en février 2018, Black Panther, tournant pour la représentation de culture noire, avait généré plus d’un milliard de dollars de recettes au box-office. Encensé par la critique, Chadwick Boseman devait d’ailleurs reprendre le rôle de T’Challa dans le deuxième opus prévu pour 2022. « Incarner King T’Challa dans Black Panther avait été le plus grand honneur de sa carrière », avait d’ailleurs confirmé sa famille dans le dernier message publié sur les comptes de l’acteur sur les réseaux sociaux.

Sa disparition a ému le monde entier, saluant ses engagements, sa résilience face au cancer et son rôle de premier super-héros noir dans l’histoire du cinéma, qui a inspiré toute une génération.

