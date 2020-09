Carrosserie HH Services à Strasbourg le 17 septembre 2020. — G. Varela / 20 Minutes

Pour les Journées européennes du patrimoine, 20 Minutes vous présente la Carrosserie HH Services à Strasbourg.

Un atelier qui « sent bon l’authentique » et où l’on pratique l’art de la restauration automobile.

Un vrai lieu de patrimoine culturel, labellisé Entreprise du patrimoine vivant depuis 2007 dont le propriétaire est le premier restaurateur de véhicules anciens nommé maître d’art par le ministère de la Culture.

Dans les voitures de collection que restaure Hubert Haberbusch à Strasbourg, la transmission, c’est de l’art. Pour ces Journées européennes du patrimoine, prenez la direction du Port du Rhin à Strasbourg, rue du Rhin-Napoléon. C’est là-bas que se niche la carrosserie HH Services. Un atelier qui « sent bon l’authentique » et où l’on pratique l’art de la restauration automobile. Collectionneurs, propriétaires nostalgiques, institutions, musées, connaissent bien cette adresse où officient des passionnés de la belle carrosserie.

Carrosserie HH Services à Strasbourg le 17 septembre 2020. - G. Varela / 20 Minutes

Mais pour ces Journées européennes du patrimoine (ce samedi et dimanche), pas besoin d’être un fin connaisseur du monde automobile. Car si Hubert Haberbusch ouvre ses portes au public, c’est surtout pour transmettre aux visiteurs le goût de ce savoir-faire, devenu rare, mais aussi pour promouvoir l’artisanat et redorer le blason de la voiture.

Et il s’y connaît en belles carrosseries. Hubert Haberbusch est le premier restaurateur de véhicules anciens nommé maître d’art par le ministère de la Culture. Un savoir et une maîtrise qu’il partage notamment avec un apprenti, un compagnon du devoir. Mais surtout avec ses successeurs, Isaak Rensing et Romain Gougenot. Transmissions encore, grâce à un dispositif, « maître – élève », piloté par l’Institut national des métiers d’art.

Carrosserie HH Services à Strasbourg le 17 septembre 2020. - G. Varela / 20 Minutes

Un vrai lieu de patrimoine culturel donc, labellisé Entreprise du patrimoine vivant depuis 2007, ou bien encore Trésor vivant de l’artisanat en 2016. Si sa renommée n’est plus à faire, les Journées du patrimoine permettront avant tout aux visiteurs de s’entretenir avec ces professionnels qui seront présents.

Carrosserie HH Services à Strasbourg le 17 septembre 2020. - G. Varela / 20 Minutes

L’occasion aussi de découvrir les techniques du métier de tôlier formeur, les techniques à l’ancienne, au marteau. Mais surtout des amoureux du travail bien fait et des belles choses. Peut-être aussi pour y trouver, levée sur un pont, une Jaguar, une Panhard même il n’est pas rare de trouver aussi de simples et populaires voitures comme la 4 CV… Car l’important, ce n’est pas d’être « spécialisé dans telle ou telle marque, mais d’avoir un beau projet, un vrai contact entre les propriétaires et l’équipe », martèle Hubert Haberbusch. Un vrai atelier d’artistes…