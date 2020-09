La Playstation 5 sera lancée le 19 novembre 2020 à 499 euros. — SONY

Dans la guerre des consoles next gen', Microsoft et Sony ont abattu leurs cartes. Mercredi soir, c’est le constructeur japonais qui a officialisé la date de sortie et le prix de la Playstation 5. Qui sera lancée en novembre (le 12 en Amérique du Nord, Japon, Corée du Sud, Océanie et Mexique) et le 19 dans le reste du monde dont la France. Le modèle premium coûtera 499 euros, et la version « digital edition » dépourvue de lecteur Blu-ray 399 euros. Microsoft avait, lui annoncé les Xbox series X et S pour le 10 novembre à 499 et 299 euros.

Certains jeux à 80 euros

Lors de son événement en ligne, Sony a confirmé la disponibilité de cinq jeux maison au lancement : Astro’s Playroom, Demon’s Souls, Destruction All Stars, Marvel’s Spider-Man : Miles Morales, Sackboy A Big Adventure. Du côté des éditeurs-tiers, on attend notamment Call of Duty : Black Ops Cold et Assassin’s Creed Valhalla. A noter que le dernier Spider-Man et Horizon Forbidden West (attendu en 2021) sortiront également sur PS4. Mercredi, SquareEnix a également dévoilé les premières images de Final Fantasy XVI, qui sera une exclusivité PS5 sur consoles (une version PC est prévue).

Côté prix, c’est la mauvaise surprise avec certains titres de Sony studios annoncés à 79,99 euros en Europe, comme Demon’s Souls. Une décision curieuse, alors qu’aux Etats-Unis, les prix plafonneront à 69,99 dollars (il faut toutefois ajouter la TVA dans certains Etats).