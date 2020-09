RADIO RESTOS L’initiative est née d’échanges entre des bénévoles et un trio d’animateurs, Laurent Petitguillaume, Manu Lévy et Bruno Guillon

Paris, mardi 26 novembre 2019, Centre d'accueil et de distribution alimentaire Paris 15. Lancement officiel de la campagne des Restos du Coeur.//REYNAUDTRISTAN_183/1911261405/Credit:Tristan Reynaud/BCOMJS/SIPA/1911261407 — Tristan Reynaud/BCOMJS/SIPA

Des dizaines d’animateurs de radio vont prêter leur voix à Radio Restos, une webradio lancée par les Restos du cœur et qui émettra du 2 au 4 octobre, afin de récolter des fonds pour l’association. L’idée de cette station solidaire – diffusée sur le site radio.restosducoeur.org et via une application iOS et Android – est née d’un échange entre des bénévoles et un trio d’animateurs, Laurent Petitguillaume, Manu Lévy ​et Bruno Guillon.

Un retour aux sources et à l’appel de Coluche

Le but de cette webradio éphémère, pendant 48 heures, est de financer le renouvellement du parc de camions frigorifiques de l’ONG, chaque véhicule coûtant environ 40.000 euros, et ce alors que les besoins de distribution alimentaire ont grimpé avec la crise sanitaire. C’est un retour aux sources, puisque l’association est née d’un célèbre appel à la solidarité lancé par Coluche au milieu des années 1980, sur les ondes d’Europe 1.

Une trentaine de personnalités ont d’ores et déjà répondu à l’appel des Restos du cœur pour animer des émissions inédites ou faire revivre des programmes qui firent leur succès. Outre le trio derrière cette initiative, sont notamment annoncés Arthur, Nagui, Cécile de Ménibus, Cauet, Eric Jean-Jean, Karine Le Marchand, Manu Payet…