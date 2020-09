Dans la pièce principale des Bains Gourmands. — David Phelippeau/20 Minutes

Samedi, les Bains Gourmands, club échangiste vendéen basé à La Roche-sur-Yon, ouvre ses portes dans le cadre des Journées du patrimoine.

Une compagnie artistique locale proposera des visites théâtralisées pour découvrir le lieu et « la philosophie libertine ».

L’événement n’a pas été retenu par la ville de La Roche-sur-Yon pour son parcours des Journées du patrimoine de ce week-end. Pourtant, samedi, de 14h à 18h, le seul club libertin de la ville vendéenne – Les Bains Gourmands – ouvre ses portes au grand public. La compagnie locale artistique Nejma propose une visite théâtralisée de ce lieu, blotti au cœur du quartier historique de la ville.

L'entrée des Bains Gourmands à La Roche-sur-Yon. - David Phelippeau/20 Minutes

Cette idée originale a germé il y a un an lors d’un travail artistique réalisé par la compagnie au niveau du quartier des halles de la ville. En respectant les mesures sanitaires (masque obligatoire et gel hydroalcoolique au départ), les visiteurs seront pris en charge, samedi, en haut de la rue du Passage par deux comédiens. Ils seront accompagnés jusqu’à la porte de l’établissement puis guidés à l’intérieur. Là, après un sas d'accueil, ils traverseront le vestiaire puis un couloir les mènera jusqu'au bar où ils seront tout de suite plongés dans une atmosphère sensuelle, renforcée par une lumière tamisée à dominante rouge et par des tableaux de femmes nues.

« Ce n’est pas simple de pousser la porte d’un club libertin, estime Alice, gérante des Bains Gourmands depuis dix-sept ans, qui réfute faire "un coup de com". Il y a beaucoup d’idées préconçues autour de ce type d’endroit, beaucoup de fantasmes, beaucoup de doutes, de peurs. L’idée est de désacraliser le lieu, le rendre accessible un jour, une fois. »

A l'intérieur des Bains Gourmands... - David Phelippeau/20 Minutes

L’établissement est campé sur un ancien passage commerçant construit au début du siècle dans l’esprit des anciennes halles et démolis dans les années 1960. La balade permettra de mieux connaître l’histoire de cet endroit qui intrigue souvent les passants

La visite gratuite d’une vingtaine de minutes, qui s’adresse « au public et pas qu’au public libertin » (interdite néanmoins aux moins de 18 ans), sera « théâtralisé et sur fond érotique », selon Alice. Elle laissera « une grande place à l’imaginaire ». Julien, un des deux comédiens présents samedi, précise l’esprit de la balade : « On veut démystifier et faire comprendre la philosophie libertine. On veut éveiller la curiosité des gens. » Pour rassurer certains, « ça ne sera pas choquant et on sera plus dans la poésie et la douceur », conclut le comédien.