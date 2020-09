Des Femen ont investi le musée d'Orsay en soutien à l'étudiante qui s'était vue refuser l'entrée à cause de son décolleté — Capucine HENRY

Jeanne s’était vue refuser l’entrée au musée d’Orsay mardi à cause de son décolleté et avait dû mettre une veste pour accéder à l’établissement public. Une expérience humiliante que l’étudiante en littérature avait racontée dans une lettre ouverte adressée au musée et partagée sur les réseaux sociaux, accompagnée d’une photo de « la robe de la discorde ». Quelques jours plus tard, dimanche après-midi, une vingtaine de Femen ont investi le musée d’Orsay en soutien à la jeune femme et pour réaffirmer, comme le raconte Le Parisien, « que notre torse n’est pas obscène et que nous soutenons Jeanne et toutes les femmes victimes de discrimination sexiste ».

⚡️BREAKING NEWS⚡️



L'OBSCÉNITÉ EST DANS VOS YEUX !



Une vingtaine d’activistes #FEMEN sont allées aujourd’hui faire une petite visite topless au musée d’#Orsay.

Stop à la sexualisation du corps des femmes !



OIO

Sur les vidéos partagées sur les réseaux sociaux, on peut voir les militantes la poitrine dénudée, le poing levé, avec des slogans écrits sur le corps et répétés à voix haute, tels que « Ceci n’est pas obscène » ou « L’obscénité est dans vos yeux ». Le musée d’Orsay s’était excusé et a rappelé que ce que Jeanne avait subi n’était pas normal et ne correspondait pas à leur politique.