Le rappeur belge Roméo Elvis Francofolies de la Rochelle, le 12 juillet 2018 — SADAKA EDMOND/SIPA

Presque sans détour, Roméo Elvis reconnaît avoir été l’auteur d’une agression sexuelle. Accusé depuis mardi, sur les réseaux sociaux, par une jeune femme, le chanteur a réagi sur son compte Instagram. « Les réseaux s’enflamment et oui, j’ai pris conscience d’avoir utilisé mes mains de manière inappropriée sur quelqu’un, croyant répondre à une invitation qui n’en était pas une, et m’arrêtant dans les instants qui ont suivis dès que j’ai compris. »

Mardi, la victime de l’agression sexuelle avait partagé, sur Instagram elle aussi, des échanges qu’elle avait eus avec Roméo Elvis. Dans ces messages, déjà, l’artiste s’excusait : « Je ne sais pas quoi te dire à part que j’ai vraiment honte et que c’est pas moi, ça me ressemble pas, j’étais dans un mauvais moment j’ai agis comme j’agis pas rien que d’y penser j’ai honte. Et je suis extrêmement embarrassé et peiné pour toi sincèrement je ne sais pas quoi te dire d’autre », expliquait-il notamment.

#BalanceTonRappeur

Dans son message public de mercredi, Roméo Elvis revient sur ces excuses faites en privé à la victime : « Je regrette sincèrement ce geste et surtout, je réitère publiquement les excuses déjà exprimées de nombreuses fois en privé à la personne. »

La révélation de cette agression sexuelle a eu lieu alors que plusieurs jeunes femmes avaient accusé le rappeur Moha la Squale. Au moins trois de ces victimes ont porté plainte et une enquête est en cours. Sur les réseaux sociaux, le mot-dièse BalanceTonRappeur a ensuite fleuri, notamment pour évoquer le cas de Roméo Elvis.

Angèle, victime collatérale

En conclusion de son message, Roméo Elvis appelle à ne pas minimiser ce genre d’acte et « espère servir d’exemple à ne pas suivre. »

Peut-être ces confessions détourneront-elles l’attention portée, depuis mardi, sur la sœur de Roméo Elvis, la chanteuse Angèle, accusée de complicité ou de complaisance par certains internautes dans un élan sexiste.