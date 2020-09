Vincent Cassel, le 5 mars 2020 à Los Angeles — Chris Pizzello/AP/SIPA

Vincent Cassel fera partie du casting du prochain Astérix, réalisé par Guillaume Canet. Dans La Bande originale de France Inter, le comédien a confié lundi qu’il tiendrait le rôle de César, « si ça se fait », a-t-il précisé.

« Je crois que ça a l’air bien barré, on est arrivé au mauvais moment, explique-t-il. Je crois qu’il y a une vraie volonté et que ça va finir par aboutir. En tout cas, si ça se fait et c’est bien parti pour, j’en ferai partie ». Et de conclure qu’il incarnerait « bien sûr » César. Il reprend ainsi le flambeau d’Alain Chabat, d’Alain Delon et de Fabrice Luchini, qui avaient déjà endossé le rôle du célèbre empereur romain.

Vincent Cassel rejoindra Marion Cotillard, Gilles Lellouche et Jonathan Cohen au casting d'Astérix et Obélix : L’Empire du milieu, dont le tournage était annoncé pour le printemps dernier.