Le prince Harry et Meghan Markle. — Dutch Press Photo/Cover Images/SIPA

Harry et Meghan vont passer derrière la caméra. Le couple va produire films de fiction, documentaires et séries pour Netflix, a annoncé mercredi la plateforme de vidéo à la demande. Le montant du contrat n’a pas été révélé. Il ne porte que sur de la production de contenu et ne prévoit pas que Meghan, comédienne qui a joué dans plusieurs séries, revienne devant la caméra.

Les époux ont déjà plusieurs projets en chantier, a indiqué Netflix, parmi lesquels une série documentaire sur la nature et une série animée consacrée à des femmes au destin remarquable.

« Du contenu informatif mais aussi vecteur d’espoir »

« Nous allons nous concentrer sur la création de contenu informatif mais aussi vecteur d’espoir », ont expliqué Meghan et Harry dans un communiqué. « Nos existences, indépendamment l’un de l’autre et en tant que couple, nous ont permis de comprendre la puissance de l’âme humaine, le courage, la résilience et le besoin d’interactions », ont-ils ajouté.

La rumeur de l’entrée du couple princier dans le monde de la télévision courait depuis plusieurs mois. Harry et Meghan se sont installés aux Etats-Unis cette année et ont emménagé en juillet en Californie, Etat d’origine de la comédienne de 39 ans.

Désireux d’attirer des noms pour augmenter encore son audience, Netflix n’a pas hésité à mettre des dizaines de millions de dollars sur la table ces dernières années pour recruter, entre autres, le couple Obama, la productrice à succès Shonda Rhimes ou les créateurs de la série Game of Thrones.