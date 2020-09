«Série limitée»: Quand Emma Colberti parle de «Outlander», «Six feet under» et «Suburra» — 20 Minutes

Emma Colberti l’avoue sans rougir : en tant que spectatrice, elle n’est pas très série. En tant qu’actrice, c’est pourtant sur le petit écran qu’elle a fait son grand retour. Depuis 2018, elle incarne Eve Prodi dans Un si grand soleil, dont la saison 3 est actuellement diffusée tous les jours sur France 2.

« Je ne regarde pas beaucoup de séries. Mais je suis ravie de voir qu’aujourd’hui il n’y a plus de différenciation entre série et cinéma. Avant, quand on disait qu’on était acteur ou actrice de série, ce n’était pas forcément très bien vu », se souvient-elle.

« Maintenant, des stars passent de l’autre côté »

Emma Colberti parle en connaissance de cause puisque c’est avec la série Jamais deux sans toi... T qu’elle s’est fait connaître, dans les années 1990.

Fan des séries Six feet under et Big little lies, Emma Colberti est surtout ravie de voir apparaître sur le petit écran de grandes pointures du cinéma : « maintenant, des stars passent de l’autre côté. On retrouve de grandes actrices américaines, comme Nicole Kidman, et même Meryl Streep ! ».

Mais ce qu’elle préfère, c’est faire découvrir des petites pépites méconnues à ses amis : « Vous n’avez jamais regardé la série Suburra​ ? C’est fabuleux ! ».