Quatre films de Jean-Luc Godard sont désormais accessibles sur Netflix.

Le Pape de la Nouvelle vague a créé une nouvelle façon de faire des films, s’émancipant des studios.

Disruption, romance, humour, Jean-Luc Godard a tout pour plaire aux jeunes générations.

Après François Truffaut, un autre monstre du cinéma français débarque sur Netflix. Jean-Luc Godard arrive sur le géant du streaming avec quatre œuvres cultes ce mardi : A bout de souffle (1960), Le Mépris (1963), Alphaville (1965) et Détective (1985).

L’occasion pour les cinéphiles de (re)voir ces trésors du cinéma hexagonal mais aussi pour la jeune génération de découvrir un cinéma radical fait de mises en abyme, de clins d’œil et d’irrévérence. Tandis que les films du pape de la Nouvelle vague pourraient en dérouter plus d’un, on a concocté un petit manuel « netflixien » pour permettre aux plus jeunes d’y entrer sans (trop) de difficultés.

Plus culte que « House of cards »

Quelle idée de comparer House of Cards et Le Mépris. Pas de panique, on ne tombera pas dans l’hérésie. Si certaines punchlines de la série politique portée par Kevin Spacey restent en tête [« Que la boucherie commence » ; « Le chemin vers le pouvoir est pavé d’hypocrisies et de cadavres. Mais jamais de regret »], aucune œuvre de fiction ne saurait soutenir la comparaison avec la scène d’ouverture iconique de Brigitte Bardot nue sur le lit aux côtés de Michel Piccoli. « Et mes fesses, tu les aimes mes fesses ? », demande la star des années 1960, prononçant une réplique qui restera dans les annales du septième art. Aussi poétique qu’inoubliable.

Plus romantique que « The kissing booth »

Les amateurs de romances dont le catalogue de Netflix regorge, entre The Kissing Booth, The perfect date et A tous les garçons, ne seront pas déçus d’entrer dans l’intimité du couple Bardot-Piccoli, à Capri, en Italie. De la passion des premiers jours au mépris, il n’y a qu’un pas que franchit malheureusement Camille, interprétée par BB. Malentendus, déchirure, le spectateur assiste à la descente aux enfers d’une relation amoureuse. Aussi désespérée que romantique, cette pépite cinématographique ne vieillit pas. La passion n'a pas d'âge...

Plus palpitant que « Mindhunter »

Il n’est jamais vraiment question de psychopathe, ni de tueurs en série chez Jean-Luc Godard, à la différence du truculent Mindhunter. Mais, avec son grandiose A bout de souffle, le cinéaste propose un pastiche de film noir librement inspiré d’un fait divers. Premier long-métrage du monstre du cinéma, il porte à l’écran un duo inoubliable composé de Jean-Paul Belmondo et de Jean Seberg qui nous embarque dans une course-poursuite légendaire dans les rues de Paris et de Marseille. Tous les ingrédients sont déjà présents : improvisations, prise de sons en direct, lumières naturelles, caméra à l’épaule… Nul besoin de se frotter aux serial killers pour être emporté par cette cavale à l'énergie insolite.

Plus disruptif que « Dark »

Si vous aimez vous perdre dans des histoires, rappelons que le cinéma de Godard, à son époque, a créé une véritable révolution. Le pape de la Nouvelle vague n’a rien à envier au scénario alambiqué de Dark. Dès son premier opus, il s’émancipe des règles des studios pour créer une nouvelle manière de faire du cinéma. Il souffle un vent de liberté sur l’industrie, proposant des œuvres résolument disruptives (à leur époque). Mise en abyme, clins d’œil, traits d’humour, références littéraires, le cinéaste ne se refuse rien sur le fond, ni sur la forme et fait exploser les cadres du récit.

Si avec tout ça, vous ne plongez les yeux fermés (façon de parler) pas dans cette œuvre, on ne peut plus rien faire…