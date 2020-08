Image extraite du clip de Restons Amis. — Vincent Pesci - LA RESERVE PRODUCTIONS

Ils se sont réunis pour un projet musical, seize ans après leur passage à la Star Academy. Lucie, Mathieu, Karima, Sofiane, Hoda, Francesca, John, Gauthier, Enrique, Tina, Sandy, Morgan et Radia, candidats de la quatrième promotion du télécrochet de TF1, ont enregistré un nouvel album dont les bénéfices seront reversés à l’Association Grégory Lemarchal. Le jeune artiste, qui a remporté la quatrième saison de l’émission, est décédé en 2007, à l’âge de 23 ans, à la suite des complications de la mucoviscidose dont il était atteint.

« Il faut que l’on continue à se battre contre cette maladie. On avait envie de se retrouver, de chanter et on s’est dit "OK, on le fait pour Greg". On a saisi notre chance d’avoir pu le connaître Grégory et partager un bout de notre vie avec lui. Cela a été une aventure extraordinaire. On est complètement nostalgiques de cette époque », confie à 20 Minutes Mathieu Johann, demi-finaliste de la Star Ac 4 et producteur de cet album hommage qui sera commercialisé le 2 octobre.

Ce vendredi, le clip du premier extrait, Restons Amis, reprise d’un titre de Grégory Lemarchal, a été mis en ligne. Il sera disponible sur les plateformes de streaming le 4 septembre. La vidéo met en scène les retrouvailles des ex-élèves du télécrochet à Paris.

« Pendant le tournage du clip, on a beaucoup pleuré »

« C’est Place des Grands-hommes, mais seize ans plus tard [et non dix comme dans la chanson de Patrick Bruel], avance Mathieu Johann. On était hyper heureux de se réunir. On n’avait jamais revécu quatre jours – trois pour l’enregistrement de l’album, un pour la vidéo – ensemble. Ce n’était plus arrivé depuis cette époque. Pendant le tournage du clip, on a beaucoup ri mais aussi beaucoup pleuré. Ce n’est pas du cinéma. Tout le monde sait ce que c’est d’avoir perdu un pote. »

Restons Amis est également le nom de ce « collectif » d’anciens de la Star Ac – dans un premier temps, il était question de le nommer « Saison quatre ». Sur le disque à venir, ils interpréteront dix reprises d’artistes – Véronique Sanson, Calogero, Jean-Jacques Goldman… – venus chanter avec eux sur le plateau de l’émission de TF1. L’opus comprendra également un titre inédit, La Marelle, écrit par Lucie Bernardoni, finaliste de la quatrième saison.