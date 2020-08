MUSIQUE Jane Birkin a signé tous les textes de son nouvel opus « Oh ! Pardon tu dormais… » réalisé par Etienne Daho et qui sortira le 20 novembre

Jane Birkin à Barcelone (Espagne), en novembre 2019. — SADAKA EDMOND/SIPA

C’est l’un des albums de chanson française les plus attendus de l’année. Le 20 novembre sortira Oh ! Pardon tu dormais… le nouvel opus de Jane Birkin qui n’avait pas livré de chanson inédite depuis douze ans.

Le premier extrait du disque a été dévoilé ce jeudi. Il s’intitule Les jeux interdits, en référence au film de René Clément.

« Cette chanson est inspirée par mes filles Kate et Charlotte quand elles étaient petites. Je vivais dans un presbytère à Cresseveuille, en Normandie. La maison donnait sur un cimetière et les enfants n’arrêtaient pas de regarder Jeux interdits avec Brigitte Fossey, a confié l’artiste au micro de RTL C’était les vacances d’été, ça a inspiré cette chanson, c’est érotique, étrange et ça laisse très peu de place finalement pour un état un peu statique de mélancolie et même de rétrospection. »

« Une merveille », selon Etienne Daho

Jane Birkin a écrit toutes les paroles de ce nouvel album réalisé par Etienne Daho. « On est parti d’une pièce qu’elle a écrite [en 1999], Oh ! pardon, tu dormais… Je lui ai proposé de la mettre en musique. Cela a mis vingt ans à se faire. Il y a eu un temps de maturation extravagant. Mais c’était le bon moment de s’y coller maintenant », expliquait le chanteur à 20 Minutes au début de l’été.

« Il y a des textes issus de cette pièce, Jane en a écrit d’autres sur des événements récents concernant sa vie personnelle [sa fille Kate Barry est morte en 2013, à l’âge de 46 ans]… J’ai fait de mon côté les musiques avec Jean-Louis Piérot », ajoutait Etienne Daho qui présente ce nouvel opus comme « un grand disque », « une merveille ».