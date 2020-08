Gad Elmaleh va sortir un album de reprises de Claude Nougaro

L'humoriste Gad Elmaleh. — Paul Zimmerman/Variety/REX/Shutterstock/SIPA

Il est partout, sur scène, au cinéma et même sur Netflix, mais vous reprendriez bien un peu de Gad Elmaleh. Non ? Trop tard. L’humoriste se lance en effet dans une carrière de chanteur avec un album de reprises de Claude Nougaro. Comme le raconte La dépêche du Midi, Gad Elmaleh était lundi soir sur la scène de la péniche de la Maison Nougaro à Toulouse et a interprété six titres des douze qui constitueront l’album Dansez sur moi, prévu pour le 20 novembre. Une première chanson, Armstrong, sortira le 14 septembre.

#GadElmaleh chante Claude Nougaro à #Toulouse, le 1er extrait "Amstrong" sortira le 4 septembre avant un album disponible le 20 novembre pic.twitter.com/qooZebDUgN — La Dépêche 31 (@ladepeche31) August 24, 2020

« Cet album, ce n’est pas un hommage, c’est une déclaration d’amour à Claude Nougaro, a commenté Gad Elmaleh, qui a découvert le chanteur à six ans. Je vivais à Casablanca et mon oncle avait un tourne-disque. Un jour j’ai entendu Armstrong, cela a été une révélation. »