Netflix a dû retirer une affiche du film « Mignonnes », choisie pour assurer la promotion du long-métrage avant sa sortie sur la plateforme de streaming. L’entreprise a présenté ses excuses ce jeudi pour ce visuel, accusé d’hypersexualiser les jeunes actrices du film, rapporte le HuffPost.

Le film français, réalisé par Maïmouna Doucouré, raconte l’histoire d’Amy, 11 ans, qui intègre un groupe de danse. Pour sa sortie mercredi sur les écrans français, les distributeurs ont choisi une affiche où l’on voit les quatre héroïnes sautant dans la rue, vêtues de tenues de femmes, soutien-gorge par-dessus le tee-shirt.

Ok so the Netflix Cuties movie.



I did some research and the director is a French Senegalese Black woman who is pulls from her own experiences as an immigrant and comments on the hyper-sexualization of preadolescent girls.



But look at the original poster vs the Netflix one pic.twitter.com/JVbaa5iueG