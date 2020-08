L'avocate, militante feministe et politique française d'origine tunisienne, Gisèle Halimi sur le plateau de l'emission télévisée — IBO/SIPA

Les hommages, et bientôt la panthéonisation ? Après la mort de l’avocate féministe Gisèle Halimi, plusieurs pétitions demandent qu’elle entre au Panthéon. C’est le cas notamment d’un texte lancé ce jeudi qui a récolté en quelques heures plus de 1.000 signatures.

Lancée par Louise Dubray, une psychologue qui travaille pour l’association de lutte contre les violences faites aux femmes Womensafe, la pétition exige « un hommage décent à celle qui a tant fait pour notre pays, pour la cause des femmes, pour celle des homosexuel-le-s et contre le colonialisme ».

Pour contribuer à la parité

« Une entrée au Panthéon, façon d’honorer les héroïnes de la Patrie, ce qu’elle est, nous semble un acte symbolique suffisamment fort pour honorer à sa juste valeur la mémoire de Gisèle Halimi », argumente la pétition, qui regrette que l’hommage symbolique du Président de la République ne se soit « limité à un tweet » ainsi que « la chaise vide » du ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti.

Une autre pétition lancée en juillet sur petitions.fr argue qu’« inhumer une sixième femme au Panthéon parmi les soixante-quinze hommes qui y reposent, c’est aussi contribuer largement à la parité dans la politique mémorielle de la France ». Elle a récolté plus de 700 signatures. Une association franco-tunisienne a par ailleurs procédé à la même requête dans une lettre adressée à Emmanuel Macron et dévoilée par l’AFP mi-août.

Après Simone Veil

Situé au cœur de Paris, le Panthéon accueille les héros et héroïnes de l’Histoire de France. La dernière femme à y entrer a été Simone Veil en 2018.

Née à La Goulette, près de Tunis, Gisèle Halimi, inlassable combattante pour la cause des femmes et le droit à l’avortement et figure de la cause anticoloniale, s'est éteinte le 28 juillet à Paris, à l’âge de 93 ans.