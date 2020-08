SON ESTIVAL La chanteuse apparaît avec Just Riadh, l'un des influenceurs les plus populaires du moment

Wejdene parviendra-t-elle à réitérer le succès de son tube « Anissa » ? — YouTube

Elle est de retour et affole déjà les compteurs de YouTube. Pendant plusieurs semaines, Wejdene, l’un des phénomènes musicaux de cet été, a teasé l’arrivée de son nouveau single, Coco, sur ses réseaux sociaux. Après le succès de Anissa, la chanteuse se devait d’être à la hauteur pour assurer la suite de sa carrière. Pour mettre toutes les chances de son côté, Wejdene s’est associée à l’un des influenceurs français les plus populaires, Just Riadh, qui s’est glissé dans la peau du « coco » pour les besoins du clip.

Visiblement, le titre de la jeune femme originaire de La Courneuve était attendu. En moins de 24 heures, le clip a atteint les trois millions de vues sur YouTube. Au programme : séance de bronzette, partie de golf sponsorisée par une marque de vêtements, et soirée à la Eddie Barclay.

Du côté des paroles, on comprend que Wejdene en a marre de se faire balader par un garçon, dont elle ne sait pas s’il la considère comme sa « meuf » ou sa sœur. « J’veux plus d’tes efforts. D’ailleurs, j’te réponds plus… Sur Insta t’es en “vu” », chante-t-elle. Nul doute que ce titre se glissera dans les playlists des soirées (respectant les gestes barrière) jusqu’à la fin de l’été.