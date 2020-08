« J’avais 15 ans »… Rose McGowan accuse le réalisateur Alexander Payne

Rose McGowan, en janvier 2020. — Matt Licari/AP/SIPA

« Tu m’as fait m’asseoir et m’a montré un film porno soft-core [suggestif et érotique mais non explicite] que tu avais tourné pour Showtime sous pseudo. Je me souviens encore de ton appartement à Silverlake. Tu es très bien membré. Après, tu m’as déposée au coin d’une rue. J’avais 15 ans. »

Ce lundi, l’actrice Rose McGowan, 46 ans, porte sur Twitter des accusations d’inconduite sexuelle – ainsi que les qualifie Newsweek [« sexual misconduct »]- envers le réalisateur Alexander Payne.

I just want an acknowledgement and an apology. I do not want to destroy. This was me at 15. pic.twitter.com/XeNpsrpY4s — Rose McGowan (@rosemcgowan) August 17, 2020

« Je ne veux rien détruire »

« Je veux qu’il reconnaisse ce qu’il a fait et présente ses excuses. Je ne veux rien détruire », a-t-elle ajouté dans un deuxième message accompagnant d’un portrait d’elle quand elle était âgée de 15 ans.

Alexander Payne, 59 ans, réalisateur entre autres de Sideways et The Descendants, tous deux récompensés de l’Oscar du meilleur scénario adapté, et de Nebraska, qui a valu à Bruce Dern le prix d’interprétation à Cannes en 2013, n’a pour l’instant pas répondu aux accusations.

Fer de lance du mouvement #MeToo, Rose McGowan avait, en octobre 2017, était parmi les premières à avoir accusé Harvey Weinstein de viol. Le producteur, visé ensuite par plusieurs autres accusations, a été reconnu coupable de viol et d'agression sexuelle et condamné en mars à vingt-trois ans de prison.