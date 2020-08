SERIE Dimanche, Dan Fogelman a fait quelques annonces sur la nouvelle saison de « This is Us »

Chrissy Metz et Susan Kelechi Watson dans la saison 4 de This is Us, à une époque où les gestes-barrières n'étaient pas un sujet. — Ron Batzdorff/NBC

Le Covid-19 s’invitera dans l’intrigue de la saison 5 de This is Us. « Nous avons décidé de nous y attaquer de front », a répondu Dan Fogelman, le créateur de la série lors d’une session de questions/réponses en ligne, ce dimanche. « Je suis très fiers des scénaristes », a-t-il ajouté, sans en dire plus sur les trames dramatiques envisagées.

Dan Fogelman n’a par ailleurs pas pu dire quand commenceraient les tournages de cette nouvelle saison, ni quand le premier épisode pourra être diffusé sur la chaîne NBC. La production de la série, à l’instar de nombreuses autres, a dû revoir ses plans en raison de la crise sanitaire, la pandémie étant particulièrement virulente aux Etats-Unis.

Some vague #ThisIsUs answers (sorry)



- Not sure yet on production start.

- Not sure when new eps will air.

- Yes on Covid. We've decided to attack things head on. Very proud of @ThisIsUsWriters

- Same planned ending. Same route to get there.



Hope that's (somewhat) useful? https://t.co/gx0YJQxq5f — Dan Fogelman (@Dan_Fogelman) August 17, 2020

Bientôt une version française

This is Us, lancée en 2016 aux Etats-Unis, suit le destin des membres de la famille Pearson sur plusieurs décennies. Les intrigues se déroulent sur différentes temporalités qui s’entrecroisent au fil des épisodes. Les premières saisons ont été diffusées en France sur Canal+, W9 et, cet été, sur M6.

TF1 diffusera prochainement la première saison de l’adaptation française de This is Us, intitulée Je te promets. Au casting de cette version tricolore, on retrouvera entre autres Marilou Berry, Camille Lou et Patrick Chesnais.