Wejdene cartonne avec « Anissa ». — Capture d'écran YouTube

Un tube de l’été sur la dernière ligne droite ? Wejdene a annoncé dimanche la sortie, mercredi 19 août à midi, de sa nouvelle chanson, Coco, et du clip qui l’accompagne.

Dans un extrait publié sur les réseaux sociaux, on peut avoir un aperçu de la vidéo et se faire une idée du refrain. « Coco, tu veux me quitter, c’est mort. J’veux plus d’tes efforts, d’ailleurs, j’te réponds plus, sur Insta t’es en vu », chante l’artiste, pendant qu’un « Coco » est scandé en chœur à chaque phrase.

COCO 😻🤍🥥🌴 ! Mercredi 12H 💋 Hâte de vous montrer ce film ❤️ !!! pic.twitter.com/7ws39FJ5L0 — WEJDENE 👑 (@WejdeneOfficiel) August 16, 2020

« Anissa » disque d’or

Coco est le quatrième titre de la chanteuse originaire de La Courneuve (Seine-Saint-Denis) après J’attends et J’peux dead, parus cet hiver, et surtout Anissa, l’un des succès du premier semestre.

Ce morceau a fait un carton sur TikTok, où les utilisateurs se sont amusés à faire des chorégraphies en lien avec ses paroles. Dans le titre, Wejdene largue son petit copain aux « caleçons sales » après qui l’a trompée avec une certaine Anissa. Certains ne se sont pas remis des libertés que l’artiste prend avec la syntaxe lorsqu’elle clame : « Tu hors de ma vue ». Le single est disque d'or.