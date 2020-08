On n'est pas prêts de revoir une foule en délire dans une salle de spectacles (ici, un concert de The Weeknd à Bercy en 2017). — LIONEL URMAN/SIPA

Le gouvernement rétropédale. La tenue de rassemblements culturels (spectacles, festivals, concerts etc.) de plus de 5.000 personnes à partir de septembre sera conditionnée à l’évolution de la situation sanitaire, a souligné jeudi le ministère de la Culture, après une annonce plus optimiste faite mardi.

« La règle de l’interdiction des rassemblements de plus de 5.000 personnes, sauf autorisation préfectorale, fera l’objet d’un réexamen très prochainement, au regard de l’évolution de l'épidémie », a précisé à l’AFP le ministère de la Culture, qui fera le point fin août.

Le ministère publie un « correctif »

Dans un premier communiqué, mardi, le ministère avait fait savoir que ces rassemblements pouvaient être autorisés, à compter du 15 août, par les préfets en respectant « certaines conditions » sanitaires, et qu’à partir du début septembre, ils pourraient se tenir, de même que les foires, sans jauge ni autorisation préfectorale.

C’est sur ce point que le ministère a rectifié le tir, en publiant un « correctif », alors que le nombre de cas positifs continue d’augmenter en France, avec plus de 7.500 cas positifs recensés la semaine du 27 juillet au 2 août, selon Santé Publique France.