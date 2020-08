SPECTACLES La distanciation d'un siège entre deux personnes ou groupes de personnes et le port du masque seront obligatoires

Les spectacles de plus de 5.000 personnes autorisés, sous conditions, dès le 15 août a annoncé le ministère de la Culture — ISA HARSIN/SIPA

Une nouvelle (enfin) réjouissante pour le monde de la culture et ses spectateurs : les rassemblements culturels (spectacles, concerts etc.) de plus de 5.000 personnes pourront être autorisés, à compter du 15 août, par les préfets en respectant « certaines conditions » sanitaires, a indiqué mardi le ministère de la Culture dans un communiqué.

La distanciation d’un siège entre deux personnes ou groupes de personnes est requise ainsi que le port du masque, rappelle le ministère, après la publication d’un décret fin juillet annonçant de possibles dérogations pour tous les rassemblements. A compter du 1er septembre 2020, les spectacles, festivals, concerts, ainsi que les foires et salons, pourront se tenir, sans jauge, ni autorisation préfectorale.

De nouvelles informations sur l’évolution des mesures sanitaires seront disponibles aux alentours du 24 août, affirme le ministère, alors que les divers secteurs du spectacle vivant n’ont cessé d’alerter sur la pérennité de leurs activités, du fait de l’interdiction de grands rassemblements avec la crise du coronavirus.