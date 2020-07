Certains internautes vont-ils zapper Netflix ? — Jaap Arriens/Sipa USA/SIPA

Le film date de 2017, mais il suffit parfois d’un simple message sur un réseau social pour susciter une polémique. Sur Twitter, un internaute a publié un court extrait de Sheikh Jackson, un long-métrage égyptien. L’histoire de ce film dépeint la vie d’un imam très pieux qui voit ses croyances bouleversées le jour où il apprend la disparition de son idole, à savoir Michael Jackson.

Dans l’une des scènes, le fan du roi de la pop interrompt la prière d’un homme dans une mosquée en entamant la chorégraphie de « Thriller ». S’ensuit alors une bagarre qui n’est pas du goût de tout le monde. Selon certains twittos, l’extrait serait un « manque de respect » puisqu’il aurait pour but de se moquer de l’islam.

« Notre Islam est moqué »

À l’aide du hashtag #BoycottNetflix, certains utilisateurs ont donc appelé à faire bloc contre la plateforme de streaming en se désabonnant. « Notre Islam est moqué parce qu’on se laisse faire. Faut bouger sinon ils ne s’arrêteront jamais », écrit notamment l’un d’entre eux.

D’autres internautes ont en revanche évoqué une polémique futile et inutile, et ont tenté de tempérer les choses. Le film n’a d’ailleurs pas été produit par Netflix, et n’est pas non plus disponible en France. Si le géant de la vidéo n’a pas pris le soin de commenter la polémique, on imagine facilement qu’elle s’éteindra aussi vite qu’elle est apparue.