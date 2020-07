Il faisait partie des origines des Roots. Malik Abdul Basit, plus connu sous son nom de scène Malik B, est décédé à l’âge de 47 ans. Le groupe l’a annoncé lui-même sur ses réseaux sociaux. « Nous avons le regret de vous informer du décès de notre frère adoré, longtemps membre des Roots, Malik Abdul Basit, est-il écrit dans ce message. Souvenons-nous de lui pour sa dévotion à l’Islam et pour l’inventivité de l’un des MC les plus talentueux de tous les temps. »

We regretfully inform you of the passing of our beloved brother and long time Roots member Malik Abdul Basit. May he be remembered for his devotion to Islam and innovation as one of the most gifted MCs of all time. We ask that you please respect his family in our time of mourning pic.twitter.com/NVHtb2CFWP