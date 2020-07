Vente aux enchères (illustration) — DON EMMERT / AFP

L'un des trois autoportraits de Rembrandt détenus par un particulier a été vendu aux enchères plus de 14 millions de livres mardi, chez Sotheby's à Londres. L'oeuvre était estimée entre 12 et 16 millions de livres (13 et 18 millions d'euros). Après 6 minutes d'enchères, elle est finalement partie pour 14,5 millions de livres (16 millions d'euros).

Un record pour un autoportrait de Rembrandt

C'est un record pour un autoportrait de Rembrandt vendu aux enchères, détrônant un précédent record de 6,9 millions de livres pour un autoportrait de l'artiste vendu en 2003, a souligné Sotheby's dans un communiqué.

Le tableau de 15 cm sur 20 cm, signé et daté de 1632 par le grand maître flamand, le représente à l'âge de 26 ans en tenue d'apparat, vêtu de noir avec un chapeau en feutre et une grande collerette de dentelle blanche. Le tableau n'a été authentifié qu'en 1996, après une analyse ayant montré qu'il avait été réalisé sur le même bois de chêne que le support d'un portrait fait par Rembrandt de son ami Maurits Huygens.

Un autoportrait en vue de se montrer sous son meilleur jour

Selon George Gordon de Sotheby's, la tenue formelle, peu habituelle parmi les dizaines d'autoportraits de l'artiste, suggère qu'il avait peut-être voulu se montrer sous son meilleur jour alors qu'il courtisait celle qui allait devenir sa muse et son épouse, Saskia van Uylenburgh, afin de convaincre ses parents qu'il était un bon parti.

Réalisé juste après son installation à Amsterdam, le tableau a aussi pu servir de carte de visite et à montrer aux potentiels clients la situation florissante du peintre. Selon George Gordon, il a été réalisé en un temps très court, car l'arrière plan n'avait pas encore fini de sécher lorsque l'artiste a apposé sa signature.

500 pièces mises en vente sur une seule soirée

Avec un calendrier chamboulé par la pandémie du nouveau coronavirus, Sotheby's a décidé de tenir sur une seule soirée une vente réunissant plus de 500 pièces de toutes les époques, depuis les maîtres anciens jusqu'aux contemporains.