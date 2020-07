Un tête-à-tête entre mari et femme. L’ancien président américain Barack Obama sera l’invité du premier épisode du nouveau podcast de Michelle Obama, a annoncé ce vendredi l’ex-Première dame sur Twitter, avant le lancement du programme, le 29 juillet.

Pour ce qui est présenté comme sa première saison, The Michelle Obama Podcast, diffusé en exclusivité sur Spotify, consistera en une série d’entretiens entre l’ancienne Première dame et ses proches, avec un seul invité par épisode. Le podcast est produit par la société créée en 2018 par le couple Obama, Higher Ground, qui a conclu des partenariats avec Spotify mais aussi Netflix.

« Pour le premier épisode, je vais discuter avec quelqu’un dont vous reconnaîtrez probablement la voix instantanément », explique Michelle Obama dans la bande-annonce de l’émission.

I can't wait for you all to hear the conversations I've been having for the #MichelleObamaPodcast. My mom, my girlfriends, my colleagues, and many others all stop by, along with someone you’re pretty familiar with: @BarackObama is my first guest on 7/29! https://t.co/L8FgSZGAkG pic.twitter.com/v2rNJTWZDg