Taylor Swift à la première de « Miss Americana » en janvier 2020 — Charles Sykes/AP/SIPA

C’est une demi-surprise mais qu’importe ! Ce soir, à minuit, Taylor Swift sortira son huitième album. La chanteuse l’a elle-même annoncé sur ses différents réseaux sociaux dix heures avant que les fans ne puissent s’en emparer, devenant l’un des sujets les plus commentés de la journée en seulement quelques minutes. « Un album tout nouveau composé de chansons dans lesquelles j’ai versé tous mes caprices, mes rêves, mes peurs et mes pensées », a-t-elle écrit. Pour accompagner la sortie de ce disque, le clip de la chanson « Cardigan » sera dévoilé dans les heures qui viennent.

Sur la pochette de ce nouvel album, nommé « Folklore », Taylor Swift apparaît au milieu des bois dans une photo en noir en blanc. Au total, les fans pourront découvrir 16 chansons, et même 17 s’ils décident de s’offrir l’édition deluxe en version physique. La chanteuse a d’ailleurs visiblement trouvé une solution pour stopper la baisse des ventes de disques : proposer huit éditions différentes de l’album, avec de multiples pochettes. L’interprète de « Shake It Off » ne s’arrête pas là avec également huit vinyles disponibles à la vente.

Surprise 🤗 Tonight at midnight I’ll be releasing my 8th studio album, folklore; an entire brand new album of songs I’ve poured all of my whims, dreams, fears, and musings into. Pre-order at https://t.co/zSHpnhUlLb pic.twitter.com/4ZVGy4l23b — Taylor Swift (@taylorswift13) July 23, 2020

Des collaborations avec Bon Iver, Aaron Dessner ou Jack Antonoff

Dans un texte accompagnant l’annonce de cette surprise, Taylor Swift affirme qu’elle aurait « probablement trop réfléchi sur le moment parfait pour sortir cet album » si l’année 2020 n’avait pas été si différente des autres. « L’époque dans laquelle nous vivons ne cesse de me rappeler que rien n’est garanti, poursuit-elle. Mon instinct me dit que si vous faites quelque chose que vous aimez, vous devriez simplement le mettre au monde. C’est le côté de l’incertitude avec lequel je peux me rallier. » Plus que quelques heures de patience avant de découvrir ces nouveaux titres, pour lesquels la princesse de la pop s’est entourée de Bon Iver, Aaron Dessner ou Jack Antonoff.