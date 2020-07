Les Rolling Stones savent très bien comment faire patienter leurs fans. Avant la sortie de la réédition de l’album Goat’s Head Soup en septembre, le groupe a dévoilé l’un de ses titres inédits, baptisé Scarlet.

Plus une « démo » qu’une véritable chanson, explique Keith Richards, il s’agit d’un morceau enregistré en octobre 1974 où apparaissent des invités de choix : Jimmy Page, le guitariste de Led Zeppelin, et le bassiste Ric Grech de Blind Faith, décédé en 1990.

Les avis divergent quant au contexte de l’enregistrement de Scarlet. Selon le guitariste des Rolling Stones, le groupe aurait croisé Led Zeppelin à la sortie d’une session en studio, et Jimmy Page aurait décidé de rester, rapporte Francetvinfo.fr. Mais Jimmy Page affirme quant à lui avoir été invité par les Stones dans le studio de Ronnie Wood (membre du groupe depuis 1975), afin de jouer ensemble. « J’ai amené ma guitare et j’ai fait le solo », déclare-t-il dans une vidéo postée sur Twitter.

