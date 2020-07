MUSIQUE La chanteuse détrône PNL, JuL et Booba avec 12 millions d’auditeurs par mois sur la plateforme de streaming

33e edition du Téléthon au Parc de La Villette - Paris - 06 12 2019 - Aya Nakamura — Lionel Guericolas/MPP/SIPA

Plus rien ne l’arrête. Aya Nakamura est l’artiste française la plus écoutée dans le monde sur Spotify. Comme Le Mouv l’indique, l’interprète de Jolie Nana, sa nouvelle chanson tout juste dévoilée, était classée lundi à la 288e place du top des artistes. Elle détrône PNL, JuL et Booba avec 12 millions d’auditeurs par mois sur la plateforme de streaming.

💀 EH BHEEE !!Merci à vous pour tout ça 💕 https://t.co/UYhsHh80Tl — Aya Nakamura (@AyaNakamuraa) July 20, 2020

La jeune femme a réagi lundi sur Twitter. « EH BHEEE !! Merci à vous pour tout ça », a écrit celle qui vient (probablement) de sortir le nouveau tube de l’été. Jolie Nana, sorti vendredi, a déjà été vu plus de 4,5 millions de fois sur YouTube.

Selon Le Parisien, le morceau a été écouté plus de 10 millions de fois en trois jours. C’est son meilleur démarrage depuis Djadja qui l’a rendue célèbre. Il faut dire qu’à l’international, Aya Nakamura a été validée par Rihanna, Neymar et Maluma.