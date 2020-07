Prix 20 Minutes du roman : Ce que Maxime Chattam attend des quatre manuscrits finalistes — 20 Minutes

Un thriller, un livre jeunesse, une odyssée historique et un roman fantasy… Ce sont les quatre finalistes du prix « 20 Minutes » du roman.

Ces quatre manuscrits ont été retenus pour leur intérêt et leurs qualités par un comité de 37 jurés, journalistes et salariés de 20 Minutes et contributeurs du groupe « 20 Minutes livres ».

Ils seront soumis dans les prochains jours à la lecture du romancier Maxime Chattam, parrain et président du jury, avant une délibération prévue à la rentrée.

Félicitations aux 504 écrivains en herbe qui ont profité du confinement pour nous soumettre le manuscrit d’un roman sur le thème « l’avenir appartient à la jeunesse ». Après plusieurs semaines de lectures intensives, quatre d’entre eux ont été retenus pour participer à la finale du premier concours d'écriture lancé par 20 Minutes.

Ils seront soumis dès ce week-end à la lecture attentive du romancier Maxime Chattam, notre parrain et président du jury, avant qu’une délibération pour distinguer le vainqueur ne se tienne à la rentrée.

Ces quatre manuscrits ont su nous convaincre de leurs qualités à travers tous nos filtres : celui des Nouveaux auteurs, dont la plateforme a recueilli et lu toutes vos histoires, celui de notre partenaire les éditions Prisma, et celui du comité de 37 jurés, mis en place par 20 Minutes avec ses journalistes et les contributeurs du groupe « 20 Minutes livres ». Ces finalistes appartiennent à quatre genres différents : jeunesse, historique, thriller et fantasy. Mais trêve de suspense : les voici (rapidement) présentés.

Le roman jeunesse : « Amy Lemas, les premiers élus »

L’autrice Betty Bluet, chef de projet RH, a 33 ans et vit en Normandie. Son roman pour la jeunesse Amy Lemas, les premiers élus est le premier tome d’une possible trilogie. Sous une plume fluide et alerte, on suit le destin de deux adolescents qui se découvrent un don : l’une lit dans les pensées tandis que l’autre peut devenir invisible. Un jour, les parents du garçon disparaissent…

Le roman historique : « Les Couleurs d’un homme »

L’auteur Antoine Dari, consultant à Lyon, n’a que 25 ans. Son roman Les Couleurs d'un homme témoigne pourtant d’une belle maturité. Il retrace, à la façon d’une odyssée singulière et passionnante, la vie d’un artiste peintre centenaire qui, le jour de sa mort, laisse à son petit-fils, peintre lui aussi, un carnet regorgeant de ses souvenirs les plus tumultueux…

Le thriller : « La Corniche »

L’autrice Syllvie Kara a 42 ans et vit dans les Landes. Son roman La Corniche est un thriller palpitant mettant deux adolescents aux prises avec la menace du Darkweb. Enseignante spécialisée, elle avait depuis longtemps l’envie d’écrire une fiction autour de son univers. Le prix 20 Minutes du roman, avec son thème, a été, selon elle, « un déclencheur ».

Le roman fantasy : « Lune de Guernanor »

L’autrice Estelle Willequet, professeur de français, a 37 ans et vit en Haute-Savoie. Son roman Lune de Guernanor invente tout un univers imaginaire peuplé de guerriers cruels et d’héritières qui s’ignorent. Les plus jeunes parviendront-ils à sauver leur monde, c’est tout l’enjeu d’une histoire dont les multiples rebondissements tiennent le lecteur en haleine sur… 800 pages !